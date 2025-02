Ein unbekannter Mann wollte am Donnerstag kurz nach 15 Uhr an der Weiler Geffelbachstraße an einer Erdgeschosswohnung ein gekipptes Fenster aufhebeln. Dabei wurde er von einem Bewohner überrascht, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte rannte über die Müllheimer Straße in Richtung eines großen Einkaufszentrums davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, er trug eine schwarze Hose, schwarze Jacke und ein schwarzes Cap. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im genannten Bereich oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/1760 rund um die Uhr erreichbar.