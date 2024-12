Zwei Unbekannte haben am Sonntag gegen 0.20 Uhr versucht, in das Museum am Lindenplatz einzubrechen. Sie warfen ein Fenster ein, wurden bei der weiteren Tatausführung aber von der Polizei gestört, heißt es in einer Mitteilung. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß und konnten unerkannt entkommen. Nach Sachlage gelangten die beiden nicht in das Museum.