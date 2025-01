Verteidigung General: "Wir sind nicht mehr im Frieden"

"Aber wir müssen uns auch ein wenig von einem ursprünglich dahinterstehenden Effizienzgedanken lösen", sagt der General. "Man kann Deutschland nicht wirtschaftlich sparsam verteidigen, man muss es effektiv verteidigen." Die Verteidigungsanstrengungen müssten vor allem wirksam sein und glaubwürdig abschrecken. Der General warnt: "Wir können uns das nicht mehr aussuchen. Wir dürfen, wenn es zu einem militärischen Konflikt kommen sollte, nicht zweiter Sieger sein."

Das Operative Führungskommando blickt dabei auch auf den Schutz verteidigungswichtiger Infrastruktur sowie der Industrie, ohne die weder das Gemeinwesen noch das Militär funktionieren kann. Er plädiert: "Man kann Sicherheit in Deutschland nicht an die Bundeswehr outsourcen. Unternehmen müssen sich beispielsweise Sicherheitsdiensten in der geeigneten Form bedienen."

Latentes Bedrohungsgefühl einer militärischen Eskalation

In den vergangenen Monaten und Wochen hat die Zahl von Zwischenfällen zugenommen. "Das heißt: Es geht an die Wahrnehmungsebene unserer Bevölkerung. Hier ist dieses latente Bedrohungsgefühl einer militärischen Eskalation mit Russland schon da", sagt Sollfrank. Das Bewusstsein für die Lage sei zu Recht geschärft. "Denn wir befinden uns tatsächlich in einer strategischen Konfrontation mit Russland", sagt er.