Verteidigung Streit um Geld für die Bundeswehr - Gegenwind für Mützenich

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der dpa, solide Staatsfinanzen seien in Krisenzeiten außerordentlich wichtig. "Mit der Schuldenbremse zu taktieren, um in der Frage des Sondervermögens Druck auf CDU und CSU auszuüben, ist nicht zielführend und wird nicht die Unterstützung der FDP erfahren", sagte er. "Der schlechte Zustand der Bundeswehr trägt die Handschrift der Union. Ich gehe daher davon aus, dass sich die Unionsparteien auch so ihrer historischen Verantwortung stellen."

In dem Ringen um das geplante Sondervermögen ist die Union bereit, das Ziel von zwei Prozent Verteidigungsausgaben flexibel zu handhaben, ohne es aufzugeben. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) sagte in der ARD: "Wir haben keine sklavische Vorstellung, es muss jedes Jahr zwei Prozent sein." Und: "Diese Größenordnung muss in etwa und über mehrere Jahre betrachtet erreicht werden, also das was die Nato auch inhaltlich mit Nato-Fähigkeitszielen beschreibt, das muss auf die lange Sicht erreicht werden."

Die Warnung von Mützenich, die bessere Ausstattung der Bundeswehr könne auch ohne Union beschlossen werden, wies Middelberg zurück. "Das ist eine Drohkulisse, die ich nicht ernst nehme", sagte er. "Erstens weil es rechtlich außerordentlich schwierig ist. Und ich glaube auch, dass es politisch nicht das kluge Signal wäre. Der Bundeskanzler (Olaf Scholz, SPD) hat da zwei kluge Ziele ausgegeben, und die sollten wir jetzt gemeinsam umsetzen."