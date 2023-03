Pistorius: Brigade hat 1200 Kilometer in "in Rekordzeit zurückgelegt"

Skeptisch äußerte er sich dazu, die für den Schutz Litauens bestimmte deutsche Kampfbrigade ganz in dem Land zu stationieren, wie es in dem Baltenstaat gefordert wurde. "Die Idee ist, dass einzelne Truppenteile, möglicherweise auch die gesamte Brigade, immer wieder nach Litauen verlegt werden, um hier zu üben. Das ist der Plan", sagte Pistorius. Die Panzergrenadierbrigade 41 habe bewiesen, "dass sie das drauf hat, dass das funktioniert". Er sagte, die Brigade habe 1200 Kilometer aus Deutschland "in Rekordzeit zurückgelegt", mit nur einem Fahrzeugausfall.