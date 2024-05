Deutsch-moldauische Verteidigungskooperation seit 2003

Die deutsch-moldauische Verteidigungskooperation geht zurück auf das Jahr 2003, in dem eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich unterzeichnet worden war. Nosatii zeigte seinem deutschen Kollegen in einer Kasernenanlage Beispiele für Entwicklungsprojekte präsentiert, die Deutschland initiiert hat, um das Land widerstandsfähiger gegen Destabilisierungsversuche Moskaus zu machen. Darunter waren unter anderem mehrere geschützte Transportfahrzeuge vom Typ Piranha.

Moldaus proeuropäische Präsidentin Maia Sandu will die Anbindung an die EU vorantreiben, wo ihr Land seit rund zwei Jahren den Status als Beitrittskandidat hat. Russland hat aber zugleich in der von Armut geprägten Ex-Sowjetrepublik mit rund 2,5 Millionen Einwohnern weiter großen Einfluss. Dies gilt insbesondere in der abtrünnigen Region Transnistrien, wo seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert sind. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es immer wieder Befürchtungen, dass Moskau Unruhen in der Region als Vorwand nutzen könnte, um die Lage zu eskalieren.