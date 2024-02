Verwahrlost und zerbissen Tier, Tiere, noch mehr Tiere - "Animal Hoarding" nimmt zu

Bis zu 1500 Farbratten

Fälle sorgen immer wieder für Schlagzeilen: So werden in Wissen im Westerwald über mehrere Tage bis zu 1500 Farbratten aus einem Haus geholt. Das Tierheim in Gießen musste im vergangenen Jahr laut Tierschutzbund gleich zehnmal größer aushelfen, darunter bei mehr als einem Dutzend französischer Bulldoggen und Mischlingen, die zum Teil in Holzkisten ohne Decke in einem Pferdestall gehalten wurden. In Südhessen wurden mehr als 80 Katzen und zwei Kaninchen beschlagnahmt. Und allein im Januar griffen Tierschützer des ältesten deutschen Tierheims in Stuttgart schon bei vier größeren Notrufen zu.