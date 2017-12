Verweis auf Rekordüberschüsse Söder kontert Nahles: Steuererhöhungen machen keinen Sinn

Nachrichten-Ticker

07:44 Hörfunk-Nachrichten - Samstag, 23. Dezember - 8.00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin: Sandra Ketterer, Tel. 030-2852-31370 Die Schlagzeilen: - Ex-Soldat soll Terroranschlag in San Francisco geplant haben - Verletzte bei Zugunglücken in Österreich und Spanien - Jeder Achte würde gern öfter im Jahr Weihnachten feiern --------------------------------------------------------------------- Ex-Soldat soll Terroranschlag in San Francisco geplant haben Los Angeles - Die US-Sicherheitsbehörde FBI hat in Kalifornien einen ehemaligen Marinesoldaten festgenommen, der für den ersten Weihnachtsfeiertag einen Terroranschlag in San Francisco geplant haben soll. Das FBI wirft dem Verdächtigen den Versuch vor, eine ausländische Terrororganisation zu unterstützen. Demnach soll der 26-Jährige Sympathien für die Terrormiliz IS geäußert haben. Als Anschlagsziel habe er den beliebten Pier 39 mit zahlreichen Touristenattraktionen im Nordosten der Stadt gewählt. Er habe Sprengkörper und Sturmgewehre einsetzen wollen. Gericht macht bei Familiennachzug Kindeswohl geltend Berlin - Ein richtungsweisendes Urteil zum Familiennachzug von Flüchtlingen ist nach Informationen der ARD rechtskräftig geworden. Demnach fordert das Berliner Verwaltungsgericht das Auswärtige Amt auf, einem inzwischen 16-jährigen syrischen Flüchtling mit einer schweren Traumatisierung den Nachzug seiner Eltern und Geschwister zu ermöglichen. Dem Jugendlichen war aber nur der subsidiäre, also eingeschränkte Schutz zuerkannt worden. Für diese Gruppe von Flüchtlingen ist der Familiennachzug bis März 2018 ausgesetzt. Als Begründung nannten die Richter demnach das Kindeswohl. Verletzte bei Zugunglücken in Österreich und Spanien Wien - Bei Zugunglücken in Österreich und Spanien sind Dutzende Menschen verletzt worden. Zwölf Menschen zogen sich bei einem Zusammenstoß zweier Personenzüge in der Nähe von Wien leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Die Züge waren in gleicher Richtung unterwegs gewesen und im Bahnhofsbereich von Kritzendorf seitlich aneinandergeraten. Dabei stürzten zwei Waggons um. In Alcalá de Henares nahe Madrid wurden ebenfalls bei einem Zugunglück zwei Menschen schwer verletzt. Eine doppelstöckige S-Bahn konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte gegen einen Prellbock. UN-Sicherheitsrat: Weitere Sanktionen gegen Nordkorea New York – Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig weitere Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen wiederholter Atom- und Raketentests beschlossen. Lieferungen von Mineralölerzeugnissen wie Benzin, Diesel und Schweröl an das Land werden mit dem Votum der 15 Ratsmitglieder weiter begrenzt. Die Resolution enthält auch ein Exportverbot auf Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Maschinen, elektrische Geräte, Erde, Gesteine und Holz. Anderen Ländern wird untersagt, Industriemaschinen, Transportfahrzeuge, Eisen und Stahl an Pjöngjang zu verkaufen. Jeder Achte würde gern öfter im Jahr Weihnachten feiern Berlin - Mindestens jeder Achte in Deutschland würde gern öfter im Jahr Weihnachten feiern. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov unter mehr als 2000 Menschen. Bei der Aussage "Es ist schade, dass Weihnachten nur einmal im Jahr ist" winken zwar 70 Prozent ab. Aber 13 Prozent würden den Satz unterschreiben. Und 15 Prozent sind unentschlossen. YouGov hat 2092 Menschen bevölkerungsrepräsentativ befragt.

07:04 Berliner Familiensenatorin für Kinderrechte im Grundgesetz

Berlin - Die Berliner Familiensenatorin Sandra Scheeres hat sich dafür ausgesprochen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. "Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Denn sie werden oft nicht gehört." Belange von Kindern müssten in allen Bereichen mitgedacht werden. Die Senatorin verwies darauf, dass Rechte von Kindern durch eine UN-Konvention klar formuliert sind. Daher habe sich Berlin einem entsprechenden Antrag Brandenburgs im Bundesrat zur entsprechenden Ergänzung des Grundgesetzes angeschlossen.

06:57 Kramp-Karrenbauer für Frauen im katholischen Priesteramt

Saarbrücken - Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich katholische Priesterinnen "sehr gut vorstellen". "Ich weiß aber auch, wie schwierig dieses Thema in der katholischen Weltkirche ist", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Für mich wäre es ein erster wichtiger Schritt, dass Frauen auch für das Diakonat zugelassen werden." Das Diakonat ist die erste Weihestufe in der katholischen Kirche, es folgen Priester und Bischof. Bisher sind in allen drei Stufen nur Männer erlaubt.

06:47 Hörfunk-Nachrichten - Samstag, 23. Dezember - 6.00 Uhr

06:26 Jeder Achte würde gern öfter im Jahr Weihnachten feiern

