VfL Wolfsburg Singender Torjäger: Weghorst und der Königsklassen-Traum

Viermal hat Wolfsburg zuletzt in Serie gewonnen. In fünf der vergangenen sechs Spielen war Weghorst als Torschütze erfolgreich. "Wenn wir so weitermachen, haben wir eine große Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren", sagte er.

Die Königsklasse wäre nicht nur für den Verein, sondern auch für Weghorst selbst eine große Sache. Noch wartet er auf seinen ersten Einsatz im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. Gelingt ihm mit Wolfsburg die Qualifikation, könnte ein anderer persönlicher Traum womöglich weiter in den Hintergrund rücken: einmal in der Karriere in der englischen Premier League zu spielen.

"Ich würde Wolfsburg nicht für jeden Club verlassen, das müsste schon wirklich richtig gut passen. Erst recht, wenn wir die Champions League erreichen", sagte Weghorst. Sein Vertrag bei den Niedersachsen läuft noch bis 2023. Sollte Weghorst so lange bleiben, gäbe es für seine Mitspieler womöglich noch öfter die Chance auf eine Gesangseinlage in der Kabine.

