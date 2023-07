VHS in Grenzach-Wyhlen Henning Kurz verabschiedet

Die Statistik sei jedoch fast deckungsgleich mit der vergleichbarer Einrichtungen. Erfreut zeigte er sich indes über rund 58 000 Zugriffe auf die Homepage der VHS (www.vhs-gw.de) im Jahr 2022. Das betraf auch den YouTube-Kanal über den allerlei Wissenswertes zu erfahren ist.

Hinsichtlich der Entwicklung der VHS Grenzach-Wyhlen sagte Kurz, dass diese im vergangenen Jahr dynamisch verlaufen sei. Beispielhaft nannte er die zweite Rezertifizierung, die man erfolgreich abschließen konnte. Weiterentwickeln konnte man darüber hinaus auch die Freiwilligenagentur und an Verbandsprojekten habe man ebenfalls mitgewirkt.

Mit Blick auf die Zukunft sagte der scheidende Leiter, dass sich die Volkshochschulen in einem Transformationsprozess befinden würden, was vor allem für kleine Einrichtungen große Herausforderungen mit sich bringe. Das Motto „Nah dran, Bildung und Begegnung in Grenzach-Wyhlen“ würde jedoch auch weiterhin Gültigkeit haben.

Als Vision und Mantra bezeichnete Kurz den Wunsch, eines Tages doch noch ein Bildungs- und Kulturzentrum, Treffpunkt und Ort der Begegnung zu schaffen, der die VHS-Arbeit in all ihren Facetten widerspiegelt und getreu dem Motto „nah dran“ noch tiefer in allen Bevölkerungsschichten verwurzelt ist.

Ehrungen

Für ihre langjährige Tätigkeit als Dozentinnen bei der VHS Grenzach-Wyhlen wurden Susanne Kraft (35 Jahre) und Hela Senn (25 Jahre) geehrt. Nicht anwesend sein konnte die Dozentin Antonella Colucci (20 Jahre).