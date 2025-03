VHS Lörrach: Landtagspräsidentin Muhterem Aras spricht über die Bedrohung der Demoktratie

Demokratie: „Geschenk unserer Geschichte“

Nach der Begrüßung durch Tom Leischner, Leiter der VHS Lörrach und Steinen, hielt Aras zunächst ein rund 30-minütiges Impulsreferat. Darin bezeichnete sie die Demokratie als „größtes Geschenk unserer Geschichte“, das aber von außen und innen bedroht sei. Russland versuche durch Desinformation, Propaganda und Wahleinmischung zu destabilisieren, während Trump, flankiert von Tech-Milliardären und deren sozialen Medien, die USA in eine „Kleptokratie“ umbaue.

Rechtsextremismusnimmt zu

Dies trüge auch zu einer Radikalisierung des Diskurses in Deutschland und zur Zunahme eines rechtsextremistischen „Grundrauschens“ bei, das sich in Deutschland Tag für Tag in rassistischen oder antisemitischen Vergehen niederschlage. Der Fremdenhass sickere ein in die Debatten und Parlamente. Aras fragte ins Publikum: „Haben wir alles versucht, um den Aufstieg der Demokratiefeinde zu verhindern?“, und stellte klar, dass man sich Tatenlosigkeit und eine falsche Toleranz gegenüber der Intoleranz nicht leisten könne.