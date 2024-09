„Abendgespräche in der VHS“ werden fortgesetzt

Das Portfolio der Fachbereiche ist gewohnt vielseitig. Eine neue Dozentin bietet Aquafitness im Rheinfelder Hallenbad an. Wer lieber etwas entspannen möchte, ist beim praktischen Seminar für autogenes Training oder Yoga Nidra an der richtigen Stelle. „Das habe ich in einem Schnupperkurs selbst getestet. Man fühlt sich danach richtig gut“, attestierte Fachbereichsleiterin Alexandra Papoutsakis. Mehrere Vorträge runden das „Gesundheitsangebot“ ab. Im Filzkurs, beim Mikro-Makramee und an der Mundharmonika können Teilnehmer verschiedener Altersklassen ihre kreative Seite bereichern.

Im Rahmen der 40-jährigen Partnerschaft des Landes Baden-Württemberg mit dem afrikanischen Burundi kommt im November eine Wanderausstellung an die Volkshochschule. Auch wird die Reihe „Abendgespräche in der VHS“ fortgesetzt. So stellen sich Vertreter des neu gewählten Gemeinderats am 23. Oktober in einer Gesprächsrunde den Fragen der Gäste.