VHS Rheinfelden: Neues Semester, neue Angebote

Gesundheitsangebote: 75 verschiedene Kursangebote kündigte die Fachbereichsleiterin für den Bereich Gesundheit an, darunter als neue Angebote Vorträge und Workshops über Diabetes mellitus und Abnehmspritzen sowie über Heilpflanzen für die Erkältungszeit, Power Napping und Lachyoga. Dazu kommen offene Angebote.

Kinder und Jugendliche: Für Kinder und Jugendliche hält das Programmangebot der Volkshochschule die Zubereitung verschiedener Speisen genauso parat wie die Rubrik Essen und Trinken.

Bereich Sprachen, Kunst und Kultur: Das umfangreiche Angebot an Sprachkursen, Prüfungsvorbereitungskursen, Einbürgerungstests sowie Kunst- und Kulturkursen skizzierte Fachbereichsleiterin Mariem Haouachi. Sie kündigte mehr als 70 Kurse an, so auch Integrationskurse für die unterschiedlichsten Sprachniveaus.