VHS Schopfheim: Viel Kritik an den Räumen

Fast auf Vor-Corona-Stand

„Mit Blick auf das nun begonnene Programm und die Zahl der laufenden Kurse können wir sicherlich fast auf einen Stand wie vor Corona kommen“, berichtete Nuiro dem Ausschuss. Allerdings gebe es eine Verschiebung. Treue Kursteilnehmer und auch Dozenten hätten den Weg nach der Pandemie nicht zurück gefunden. Dafür würden die Deutsch-Integrationskurse aus allen Nähten platzen.

Insgesamt hat die VHS Schopfheim im Frühjahr 201 Kurse angeboten. Die VHS Wiesental kommt zum neuen Semester auf 295. „Das Angebot in Schopfheim ist also in etwa gleich geblieben“, so Nuiro. „Die beliebten Gesundheitskurse, für die wir immer wieder Wartelisten haben sowie die Fremdsprachen werden gut angenommen.“ Allerdings gebe es Kurse, bei denen die Gruppengröße im Vergleich zu früher eher schrumpfe. Sehr gut besucht gewesen sei der Erich-Kästner-Abend. „Der Museumskeller platzte aus allen Nähten“, blickte die Leiterin zurück.