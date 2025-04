VHS-Studienreise: Weiler besuchen Kirchen, Klöster & Co.

Besucher sind verzaubert

Dabei gewannen die Teilnehmer nicht nur Einblicke in gesellschaftliche und historische Rahmenbedingungen einer Zeit im politischen Umbruch, sondern auch viele Aspekte der komplexen dynastischen Beziehungen in ganz Europa, die mit dem ersten sächsischen König nach den Karolingern zu einem labilen, aber immer wieder neu erstrittenen Einfluss-Raum zwischen Magdeburg, Aachen und Rom führten. Erst viel später wurde es „regnum teutonicum“ genannt. Die Kirchengebäude in Quedlinburg, Gernrode, Magdeburg, Merseburg oder Halberstadt aus der romanischen und gotischen Zeit, die Klosteranlagen in Huysburg oder Marienstuhl, die Schlösser in Bernburg, Merseburg oder Ballenstedt verzauberten die Besucher aus dem Markgräflerland. Ebenso wie die erste große Backsteinkirche östlich der Elbe in Jerichow, gut erhaltene mittelalterliche Städte wie Tangermünde oder Quedlinburg oder der größte Domschatz außerhalb des Vatikans im Dom von Halberstadt.

Die lokalen Stadtführer und Reiseleiter Paßlick verbanden die Besichtigungen entlang der „Route der Romanik“ mit den weiteren geschichtlichen Entwicklungen bis zur Neuzeit, so dass auch die Einflüsse der Ottonen auf die Region spürbar wurden.