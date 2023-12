VHS-Veranstaltung: Vom Leben und seiner Melancholie

Gaben-Gebirge und Konsum-Religion

Eingangs sprach Kurz die Konsum-Religion der Weihnachtszeit an: Konsumiere, um glücklich zu sein. Dazu passte das „Gaben-Gebirge“, das dem sechsjährigen Kästner galt. Ein einsames Einzelkind mit Helikopter-Eltern, wie man heute sagt. An Heiligabend wünschte er sich Geschwister, die am nächsten Tag nach dem Braten wieder verschwinden könnten. „Als ich ein kleiner Junge war“, heißt die Geschichte. Es geht um die Angst vor der Bescherung mit Eltern, die untereinander hart konkurrieren. „Ein Drama mit drei Personen“. In der Hauptrolle ein Kind, das Lachen muss, aber weinen will.

Kästner hat viel über Weihnachten geschrieben. „Weihnachtsabend des Kellners“ zum Beispiel. „Im Lokal zwei Kunden, fröhlich sehen die nicht aus“. Kurz empfahl den Besuchern der St. Agathe den autobiografischen Roman „Fabian“. Ein kluger Lesestoff, bis heute aktuell.

Karten sind nicht für immer gemischt

Zu hören war an diesem Abend, dass auch Jazzklassiker Anlass zu Melancholie geben. Laut Kurz gehe es oft um Sehnsuchtsorte. Sei man daheim, wolle man fort – und umkehrt. Seltsam und menschlich. Genießen wir unsere blauen Stunden, riet Kurz, fernab von allem „Müssen“. Und was die Melancholie betreffe lautete sein Tipp: „Die Karten sind nicht für immer gemischt“.