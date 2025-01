VHS Wiesental: Entdecken der eigenen Kreativität

Die stellvertretende VHS-Leiterin Ruth Simons stellte das Sprachenangebot vor. Die BAMF-Integrationskurse seien nicht im Heft aufgeführt, aber bald starteten zwei neue Kurse. Zudem biete die VHS einen weiteren Deutschkurs an, der als Training in der Sprache dienen solle und samstags stattfinde. Simons verwies zudem auf ihre Sprechstunde montags von 15 bis 17 Uhr mit Tests zur Einordnung der Sprachkenntnisse und Infos zu den Integrationskursen. Die bisherigen Sprachkurse in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch liefen weiter. Neu sind mehrere Englisch-, ein Französisch-Konversationskurs in Zell und ein Spanisch-Anfängerkurs in Schönau.