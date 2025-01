Video-App Tiktok unterliegt vor Oberstem Gericht der USA

In den USA wird gewarnt, dass über Tiktok die chinesische Regierung Zugang zu Daten von Amerikanern bekommen und die öffentliche Meinung in den USA beeinflussen könne. Die Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück.

Trump will mehr Zeit für Deal

Trump kündigte am Freitag an, er werde seine Entscheidung zu Tiktok "in nicht allzu ferner Zukunft treffen". Er sprach das Thema Tiktok auch bei einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag an. Ein weiteres Zeichen dafür, wie hoch die Plattform inzwischen in seiner Gunst steht: Tiktok-Chef Shou Chew soll laut Medienberichten wie auch die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne bei Trumps Amtseinführung am Montag dabeisein.

Der Tiktok-Chef bedankte sich am Freitag in einem Video auf der Plattform dafür, dass er "mit uns arbeiten" wolle, um eine Lösung zu finden, mit der der Dienst in den USA verfügbar bleibt.