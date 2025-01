Viele helfen sich selbst Zwischen Wut und Neuanfang in Spaniens Flutgebiet

Fast drei Monate später wirkt es, als wäre es erst gestern passiert. Die Schäden sind so immens, dass die Arbeit Tausender Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute sowie die Hilfe Tausender Freiwilliger aus den ersten Wochen nicht sofort ins Auge fällt. "Also dass es hier zwei, drei Monate später noch immer so aussieht", sagt kopfschüttelnd eine Passantin auf einer der Brücken, blickt ungläubig ins Flussbett und geht weiter.

Soldaten verteilen weiter Lebensmittel und Windeln

An jenem 29. Oktober hatte ein im Mittelmeerraum durchaus übliches Wetterphänomen namens Kaltluftropfen - kurz auch "Kalter Tropfen" genannt - gewütet. Was dabei anders war: An einigen Orten in höheren Lagen fielen binnen wenigen Stunden bis zu 491 Liter pro Quadratmeter - so viel wie sonst in einem Jahr in der Region.