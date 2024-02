Viele Leihen, kaum Stars: Wenig Spektakuläres bei Winter-Transfers

Der in den Keller abgerutschte Champions-League-Teilnehmer Union hatte mit acht Abgängen und drei Zugängen die höchste Fluktuation. Bei den drei noch hinter den Berlinern platzierten Clubs war das Kommen und Gehen nicht ganz so rege. Die Mainzer holten neben Amiri in Jessic Ngankam aus Frankfurt noch einen weiteren Offensivspieler, Schlusslicht Darmstadt lieh Julian Justvan aus Hoffenheim und den Bundesliga-erfahrenen Ex-Bochumer Gerrit Holtmann.

Kölner geben sich gelassen

Der 1. FC Köln durfte wegen der FIFA-Transfersperre gar keine Spieler verpflichten, gab im Gegenzug aber sogar noch drei ab. Die Aktivitäten der Konkurrenz flößen den Kölnern nach eigener Auskunft aber keinen großen Schrecken ein. "Da schmerzt nichts, wir nehmen die Situation an, wie sie ist", sagte Lizenspiel-Leiter Thomas Kessler: "Natürlich verfolgen wir, was die Konkurrenz macht. Aber gerade im Winter ist es eh nicht so einfach, sich zu verstärken. Daher bin ich gespannt, wie es bei den Konkurrenten funktioniert."

Mehr schmerzen wird die Kölner das Verbot im Sommer, wenn die Konkurrenten wohl wieder fleißig und mit einigem Finanz-Volumen versuchen, ihre Kader umzubauen.