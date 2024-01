Vierschanzentournee: Wellinger kennt Schanze in Bischofshofen aus Schulzeiten

Am Ruhetag am Donnerstag verzichtete das deutsche Skisprung-Team auf Medien- und Sponsorentermine. Stattdessen standen Regeneration sowie die Anreise von Tirol ins Pongau zum Tournee-Finalort auf dem Programm. Wellinger startete mit einem Sieg in Oberstdorf, gefolgt von einem dritten Rang in Garmisch-Partenkirchen sowie Platz fünf in Innsbruck. Kobayashi wurde bislang in allen drei Wettbewerben Zweiter.