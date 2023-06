Die Oldtimer-Rallye „Vino Miglia“ macht am Sonntag Station in Schopfheim. Die fünfzig Oldies werden nach und nach auf dem Marktplatz einfahren, um sich hier eine kleine Pause zu gönnen, heißt es in der Ankündigung. Das erste Fahrzeug wird gegen 10 Uhr erwartet – um alsbald wieder weiterzufahren: Etwa 15 Minuten Aufenthalt sind geplant. Zuschauer sind zum Oldtimer-Defilee eingeladen und bekommen ein Glas Sekt kredenzt, versprechen die Organisatoren. Für die Oldies geht es dann weiter über Rheinfelden (CH) zum Tagesziel Beatenberg. Gestartet wird an diesem Tag auf dem Feldberg. Die Rallye-Teilnehmer sind insgesamt eine Woche unterwegs und touren auf einer Rundfahrt von Neustadt an der Weinstraße ins italienische Meran und zurück. Foto: zVg/AC Maikammer