Visions: Norah Jones erzählt von den schönen Dingen des Lebens

In den zwölf Songs erzählt Jones von den schönen Dingen des Lebens - etwa der Liebe. "Bleib bei mir, ich mache es einfach", singt sie im Opener "All This Time", kurz darauf zwitschern Vögel im Hintergrund. "'All This Time' war eine alte Sprachnotiz, die ich auf meinem Handy gefunden habe", erzählt die in Brooklyn geborene Sängerin.

An dem Album habe sie mit dem US-Produzenten und Songwriter Leon Michels gearbeitet. "Wir hatten so viel Spaß", sagt sie. "Er spielte Schlagzeug, ich spielte Gitarre, und es ging irgendwie sehr schnell." Eineinhalb Jahre habe sie an dem Album gearbeitet.