Die seit Samstag im Bereich der Rheinallee in Grenzach sichtbare, mehrere Meter breite und intensiv-gelbe Farbspur im Rhein wird durch größere Mengen mit Vitamin B2 (Riboflavin) versetztes Wasser verursacht. „Das Vitamin wird in der Abwasserreinigungsanlage nicht komplett abgebaut und gelangt daher mit dem Abwasser in den Rhein“, teilt das Unternehmen DSM Nutritional Products mit. Dem Unternehmen zufolge sei das genannte Vitamin „kein Gefahrstoff und nicht umweltschädlich“. Vitamin B2 werde in der Lebensmittelindustrie als gelber Farbstoff verwendet (E101). Wie die Firma DSM außerdem mitteilt, sei die Ursache der Gelbfärbung des Rheins auf Vorbereitungen von Wartungsarbeiten in der Vitamin-B2-Produktion zurückzuführen. In diesem Zusammenhang seien größere Mengen mit Vitamin B2 versetzten Wassers in die Reinigungsanlage geleitet worden. Als die Gelbfärbung des Rheins bekanntgeworden sei, habe man diese Arbeiten sofort gestoppt. Auf Schildern, die entlang der Rheinallee aufgehängt waren, stand, dass die Gelbfärbung noch bis mindestens zum Montagabend anhalten könnte. Bei der Nachschau am Montagmittag war die gelbe Farbspur im Flussvom Ufer aus noch immer deutlich zu sehen. Die Zugänge zum Schiffsanleger waren abgesperrt. Im Uferbereich waren Personen in Warnwesten zu sehen. Ob dies in Zusammenhang mit dem Vitamin-B2-Wasseraustritt steht, war vor Ort jedoch nicht Erfahrung zu bringen. Lediglich der Zugang hinab zum Rhein beim Brunnen in der Rheinallee-Kurve war normal möglich.