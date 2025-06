Vitra Campus: Diverse Führungen stehen auf dem Programm

Die neue Ausstellung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“ wird am Freitag, 6. Juni, 19 Uhr, im Vitra Design Museum eröffnet. Bereits ab 18 Uhr diskutieren Designerin Chris Halstrøm sowie die Künstler David Hartt und Amie Cunat mit Kuratorin Mea Hoffmann im Dome in englischer Sprache über ihre Werke und ihren Bezug zu den Shakern. Der Eintritt ist frei. Die Plätze sind begrenzt, Anmeldung per E-Mail an events@design-museum.de.