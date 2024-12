Die Ausstellung „Home Sweet Home – Bird House Exhibition“ wurde von der Schweizer Interior-Stylistin Connie Hüsser und ihrem Label „Objects with Love“ kuratiert. 40 Designer, darunter Bethan Laura Wood, Bertjan Pot und Fredrik Paulsen, haben jedes Vogelhaus in ihrer eigenen Handschrift und mit charakteristischen Materialien gestaltet, teilt Vitra mit. Die Ausstellung ist bis zum 31. Januar zu sehen. Der Campus ist regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.