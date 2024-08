Vitra-Campus Weil am Rhein: Abgründiges Charisma zum Stimmen-Finale

Verzweifelt verletzlich und brutal brachial, ausgelassen, melancholisch und-oder orchestral: Was Faber in Text und Sound an diesem letzten Abend des Stimmenfestivals zeigt, ist von immenser Bandbreite und schubst und schippert das Publikum über zwei Stunden hinweg in die unterschiedlichsten Stimmungslage – von andächtig lauschend über euphorisch mitsingend bis ausgelassen tanzend, und oft alles zusammen.