Inspiriert von der Ausstellung „Nike: Form Follows Motion“ lädt das Vitra Design Museum gemeinsam mit dem Basel Running Club dazu ein, am Samstag, 10. Mai, beim Vitra Design Museum ein, bei einem geführten Fünf-Kilometer-Lauf die Sportakkus aufzuladen und dabei die Ausstellungsinhalte aktiv zu verarbeiten. Dem Lauf geht ab 10 Uhr eine einstündige Ausstellungsführung auf Deutsch voraus. Vor dem Start gibt es eine kleine Einführung zur Lauftechnik, heißt es in der Ankündigung. Es werden sechs bis sieben Minuten pro Kilometer gelaufen, das entspricht einem mittleren Sportniveau. Der Lauf findet auch bei Regen statt.