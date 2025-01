„Auf die Plätze, fertig, los“, heißt es am Sonntag, 23. Februar, anlässlich der aktuellen Ausstellung „Nike: Form Follows Motion“. „Mit welchem Schuh kannst du am schnellsten laufen und warum? Und wie werden Sportschuhe für die besten Sportler der Welt entwickelt?“ Von der ersten Zeichnung bis hin zum fertigen Produkt können die Teilnehmer in einer Führung alles über die Entwicklung eines Sneakers erfahren.

3D-Sneaker bauen und gestalten

Im Workshop-Gebäude beim Vitra Schaudepot kann man sich einen eigenen 3D-Sneaker aus Papier bauen und diesen anschließend – vom Schnittmuster bis zur Farbwahl – selbst gestalten.