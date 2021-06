Völkermord Namibias Unterhändler sieht tragfähige Basis für Aussöhnung

Zed Ngavirue sagte der Deutschen Presse-Agentur in Namibias Hauptstadt Windhuk: "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem beiderseits das Einvernehmen besteht, dass man ins Geschäft kommt." Es sei eine tragfähige Basis gefunden worden, auf der beide Seiten aufbauen könnten. Der Zeitplan müsse aber angepasst werden, da das Parlament bis zum 8. Juni pausiere.

Auch der an den Verhandlungen beteiligte Dialograt der Nama- und Herero-Volksgruppen äußerte sich am Donnerstag positiv und empfahl trotz der Forderung nach einigen Nachbesserungen eine zügige Unterzeichnung. Ausdrücklich wird die in Aussicht gestellte Entschuldigung in der Erklärung des Rates begrüßt: "Man braucht Mut, um sich zu entschuldigen." Deutschland solle aber noch einmal über eine Aufstockung seines Angebots nachdenken. Die geäußerten Bedenken einiger Kritiker an dem Abkommen wurde mit den Worten zurückgewiesen: "Wir können es uns nicht erlauben, von Individuen abgelenkt zu werden, die einfach nur um des Kritisierens willen kritisieren."