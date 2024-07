Vogelkunde Schmeckt das Brot? Möwen-Küken wollen lieber Fisch

Warum weit fliegen, wenn es Mülleimer gibt?

Inzani weist darauf hin, dass die Fischbestände rund um Großbritannien zurückgingen, wohingegen Speiseabfälle in menschlichen Siedlungen oft einfach zugänglich seien. Deswegen mache es für die Silbermöwen wenig Sinn, viel Energie für die Futtersuche im Meer aufzuwenden. Mehr als drei Viertel der Silbermöwen in Großbritannien brüteten mittlerweile in Stadtgebieten.

"Tiere können in städtischen Gebieten leben und diese für menschliche Lebensmittelabfälle nutzen", ergänzte Mitautorin Neeltje Boogert. "Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass es ihnen gut geht oder dass sie diese Nahrung bevorzugen." Sie machten vielmehr einfach das Beste aus einer schlechten Situation.

Küken unterschiedlich groß

In der Studie kam auch heraus, dass die mit einer "Stadt-Kost" großgezogenen Küken im Schnitt nicht ganz so schnell wachsen. Die 27 Küken wurden übrigens, nachdem sie flügge geworden waren, in die Natur entlassen.