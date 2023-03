Vogelpark Mit vielen Jungtieren in die neue Saison

Aktionen in den Ferien

Die Diplom-Biologin Anne-Renate Spanke bietet auch in dieser Saison wieder Ferien-Aktionen für Kinder von sechs bis 16 Jahren an. In der ersten und letzten Sommerferienwoche können die Kinder alles Wissenswerte über die Tiere im Vogelpark erfahren. Sie lernen mit ihnen umzugehen, dürfen sie streicheln und füttern.