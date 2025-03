Vogelpark Steinen: Mit Rücksichtnahme in die neue Saison

Auch die Berberaffen gehören zum Vogelpark. Foto: Maximilian Müller

In der Sommersaison arbeiten ungefähr 20 Personen dort, viele in Teilzeit. Im Winter sind es acht Personen, die sich um die Tiere, die Gehege und die anstehenden Reparaturarbeiten kümmern. Es sei heute schwieriger, Mitarbeiter zu finden, als noch vor einigen Jahren, sagt Andrea Kasten: „Wir suchen laufend Helfer für Kasse und Kiosk.“

Rücksichtsloses Verhalten

Im Basler Zoo kam es Mitte Februar zu einem Zwischenfall, bei dem ein Mann in das Gehege der Panzernashörner eindrang und eines der tonnenschweren Tiere attackierte, das unverletzt blieb. Der Mann hatte Glück und überlebte – musste aber in der Basler Uniklinik medizinisch versorgt werden. Nun gibt es im Vogelpark Steinen keine Panzernashörner – aber wie ist es dort um die Rücksichtnahme der Besucher bestellt? „Es ist definitiv seit einigen Jahren so, dass wir einigen Menschen in die Seele reden müssen“, schildert Andrea Kasten ihre Erfahrungen. Der überwiegende Teil der Besucher sei „lieb und rücksichtsvoll“, sagt sie. Aber bei einigen herrsche offenbar die Mentalität vor: „Wenn ich den Eintritt in den Park bezahlt habe, dann darf ich dort auch machen, was ich will“, sagt die ausgebildete Falknerin. Das sei aber falsch.

So komme es vor, dass Besucher die Berberaffen streicheln wollen – „Das sind und bleiben Wildtiere“ – oder dass gar den Sittichen Federn herausgerissen werden. „Leider müssen wir oft Kinder ermahnen“, sagt Andrea Kasten und verweist darauf, dass – analog etwa zu Freibädern – die Aufsichtspflicht von Eltern keineswegs an der Parkpforte ende. „Es ist geregelt, dass Kinder den Park erst ab zwölf Jahren alleine besuchen dürfen“, legt sie dar. Aber immer wieder komme es vor, dass Eltern ihre Kinder unbeaufsichtigt lassen und diese den jungen Äffchen dann Plastiktrinkhalme hinein strecken oder Steine in die Teiche werfen. „Das ist für die Tiere gefährlich“, stellt Kasten klar. Gerade bei Schulklassen sei es manchmal auch so, dass die Lehrer ihre Schüler nicht ermahnen wollten, weil sie sich dann den Eltern gegenüber rechtfertigen müssten.