Vogelpark Steinen: Sondergebiet wird zum Dorfgebiet

Der Gemeinderat hat über zwei Bebauungsplanänderungen diskutiert. Sie wurden von Andreas Schauer (planwerkschauer) vorgestellt, die Auswirkungen auf Flora und Fauna erklärte Antonia Dix (Galaplan). Das Gremium hat den Entwurf zur dritten Änderung des Bebauungsplans „Vogelpark II“ einstimmig genehmigt. Er wird nun mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung zur Beteiligung offen gelegt.

Der B-Plan trat 1979 in Kraft. Er weist das 7419 Quadratmeter große Gebiet in Schlächtenhaus-Hofen als „Sondergebiet“ aus, in dem die Nutzung auf die Unterbringung, Ausstellung, Pflege und Betreuung von Vögeln beschränkt ist. Der Vogelparkbesitzer hat in den achtziger Jahren vier Grundstücke am westlichen Gebietsrand verkauft. Auf zwei von ihnen entstanden Wohnhäuser. Im Zuge einer Bauvoranfrage stellte das Landratsamt Lörrach fest, dass die bestehende Wohnbebauung nicht durch den Bebauungsplan abgedeckt sei, weil die Immobilienbesitzer keine Bindung an den Vogelpark haben. Im Zuge der Bebauung durch ein drittes Gebäude soll der B-Plan geändert werden.