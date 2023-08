Vogelpark Steinen Wunsch nach Beschilderung an Autobahn

Auch Hinweis auf Rötteln

Ein weiteres Problem bei der Verkehrsführung für Kasten ist touristischer Art. Er sähe es gerne, wenn an der Autobahn mit den bekannten „braunen Schildern“ für weitere touristische Ziele im Wiesental geworben werde, und nicht nur für das das Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein. Er denke da nicht nur an den Vogelpark, sondern beispielsweise auch an die Burg Rötteln. Die Region habe ja touristisch durchaus einiges zu bieten.