In 14 Metern Höhe über dem Seilerweg in Binzen thront ein imposanter Horst – Heimat eines Storchenpaars, das sich im Jahr 2024 auf einem Strommast von Naturenergie Netze niedergelassen hat. In dieser Woche bekam der Nachwuchs der beiden gefiederten Bewohner Besuch: Heidi Hübner, Storchenbeauftragte des Naturschutzbunds Baden-Württemberg (NABU), markierte das Jungtier mit einem sogenannten Elsa-Ring über dem Kniegelenk. Unterstützt wurde sie vom Stützpunkt Weil am Rhein des Netzbetreibers.