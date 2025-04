Vogelstimmen-Exkursion: Pfeifkonzert im Morgengrauen

Mit Feldstecher auf Pirsch

Fast alle Teilnehmer haben einen Feldstecher dabei, Kaiser schwört auf seinen Bildstabilisator, der die Vogelsuche im Geäst erleichtere. „Di-dipp-di-dipp“, das kenne jeder. Der Ruf der Kohlmeise, „mit der häufigste Vogel in Deutschland.“ Sie brütet überall, in Gärten, im Wald, auf Streuobstwiesen wie auf dem Dinkelberg. Andere Singvögel wie der Gartenrotschwanz kehren erst später im Frühjahr aus ihrem Winterquartier zurück, dann haben die Meisen bereits die besten Brutplätze in Baumhöhlen oder Nistkästen belegt. Es gebe nur zehn Brutpaare der Gartenrotschwänze auf dem Dinkelberg, so der Experte. Auch der Zilpzalp – er singt wie er heißt – kehrt zeitig aus dem Süden zurück.

In England ein Volkssport

Der Zilpzalp sei einer der häufigsten Zugvogel. Er fliegt nicht nur nach Spanien und Italien, sondern auch nach England. Überhaupt England: Dort sei Vogelbeobachtung ein Volkssport. „Hier eher etwas für Verrückte“, so Kaiser mit leichter Selbstironie. „Wenn in England ein seltener Vogel auftaucht und in den sozialen Medien berichtet wird, kann es sein, dass innerhalb kurzer Zeit 800 bis 1000 Leute aufkreuzen und einen Weiler wochenlang belagern. Ein Rabe krächzt heiser: „Kro, kro“. „Sie waren sehr selten, sind jetzt wieder häufiger und brüten in alten Krähennestern auf hohen Bäumen.“ In der Ferne trommelt ein Specht. „Das ist kein Singvogel“, belehrt Kaiser. „Der Specht trommelt zur Reviermarkierung.“

Die Gruppe hört einen Kleiber links, eine Amsel rechts. Nicht immer sind die Sänger leicht im dichten Blütenmeer der Obstbäume auszumachen. „In der Streuobstwiese sind die Reviere eher weit entfernt, im Wald gibt’s eher Anfeindungen“, weiß der Experte. Dann fliegt ein ganzer Schwarm Vögel über den Dinkelberg. Sie zögen meistens nachts, erläutert der Referent.