Volkshochschule: Der Fitness-Turbo für Körper, Geist und Seele

Im Fotokurs „Die Macht der Bilder“ können Interessierte das Handwerk des Fotografierens erlernen.

Die Kaltenbach-Stiftung

In der Kaltenbach-Stiftung werden wieder Kurse und das Sommerferienprogramm angeboten. In der ersten, fünften und sechsten Ferienwoche gibt es noch freie Plätze in insgesamt 56 Kursen, in denen Kinder und Jugendliche Fähigkeiten in Bereichen wie Holz– und Metallarbeit, Töpferei, Bildhauerei, Textilgestaltung, Theater, Zirkus oder in der Radiowerkstatt entwickeln können. Aber auch natur– und erlebnispädagogische Aktivitäten werden angeboten.

Kooperation mit Museum

Neu ist die Kooperation mit dem Dreiländermuseum: Dort können Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren in der Cartoon-Werkstatt „Die Hühner sind los“ eigene Bilder und Comics mit Hühnern und anderen lustigen Tieren gestalten.

Die Gesundheit

Im Fachbereich Gesundheit gibt es ebenfalls einige neue Kurse. In Lörrach gibt es sieben neue Yogakurse, im Kurs „Yoga küsst Pilates“ werden indische und europäische Körperübungen vereint, im Beckenbodenkurs können junge Mütter ihren Beckenboden trainieren und auch im Bereich Tanzfitness gibt es ein breiteres Angebot.

Kurse in Steinen

Neun neue Kurse werden auch in Steinen angeboten. Um die Augengesundheit geht es in einem Vortrag von Heidi Meyer-Potgeter und um Diabetes und die neue Abnehmspritze in einem Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Ärztenetz Dreiländereck und der KVBW.

Das neue Programmheft der VHS liegt aus und ist auch online einsehbar.