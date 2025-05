Volksmarsch in Istein: Marschbereit mit großem Rucksack

Was alles in der Nacht vor dem ersten Mai – die Walpurgisnacht – in Istein passieren kann: Zum Beispiel mit Tischen und Bänken, die anlässlich des „Volksmarsches um den Klotzen“ gerichtet waren und sich am Morgen als Pyramide präsentierten, wie Ortsvorsteherin Daniela Britsche zu berichten wusste.