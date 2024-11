Volkstrauertag: Gedenken aus der Perspektive junger Leute

Die Stadtmusik Weil am Rhein eröffnete die feierliche Stunde zum Volkstrauertag unter der Leitung von Kai Trimpin mit dem Musikstück „The Book of Love“. Gedanken zum Volkstrauertag trugen Schüler des Kant-Gymnasium an der Gedenkfeier in der Abdankungshalle des Hauptfriedhofes in Weil am Rhein vor. Im Unterricht hatten sich die jungen Menschen mit den Themen Krieg und Frieden auseinandergesetzt. Ihre Gedanken und das Ergebnis ihrer Überlegungen waren beeindruckend.