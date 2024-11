Volkstrauertag: Gedenken in Lörrach und den Ortsteilen

Feiern in den Ortsteilen

In Brombach fand ein Gedenkgottesdienst in der evangelischen Germanus-Kirche statt. Die Ansprache hielt Ortsvorsteherin Silke Herzog. Musikalisch begleitet wurden die Gäste vom Chor Brombach, einem Ensemble des Musikvereins Brombach und Florian Metz an Orgel und Piano. Anschließend fand die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt.

Zeitgleich startete in Haagen ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche Rötteln. Es folgte die Totengedenkfeier auf dem Friedhof, bei der Pfarrer Ivo Bäder-Butschle und Ortsvorsteher Horst Simon zum Frieden in aller Welt aufriefen. Die musikalische Begleitung übernahm Ute Schilling.

In Hauingen fand der Gottesdienst in ökumenischem Geist in der evangelischen Nikolauskirche mit einer Predigt von Pfarrerin Martina Schüßler statt. Derweil erklärte Ortsvorsteher Günter Schlecht: Die über 200 bekannten Familiennamen am Ehrenmal bezeugten schmerzlich, dass die Gemeinde ebenfalls von der Grausamkeit der Kriege hart betroffen gewesen sei. Schlecht forderte auf: „Helfen wir alle mit, durch Achtung der Menschenrechte und Menschenwürde eine friedlichere Welt zu schaffen und zu sichern. Möge der Friede mit uns allen sein.“ Die Feier wurde begleitet vom Musikverein und dem Männergesangverein Hauingen.