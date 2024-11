Volkstrauertag in Lörrach: Der Opfer des Krieges gedenken

Brombach

In Brombach beginnt der Gottesdienst am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr in der evangelischen Germanus-Kirche. Die Gedenkansprache halten Ortsvorsteherin Silke Herzog und Schüler der Hellbergschule. Musikalisch begleitet werden die Gäste vom Chor Brombach, einem Ensemble des Musikvereins Brombach und Florian Metz an Orgel und Piano. Anschließend findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt.

Haagen

In Haagen startet der Gottesdienst ebenfalls um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Rötteln. Ab 11.15 Uhr folgt die Totengedenkfeier auf dem Friedhof, bei der Pfarrer Ivo Bäder-Butschle und Ortsvorsteher Horst Simon sprechen. Die musikalische Begleitung übernimmt Ute Schilling; danach wird ein Kranz niedergelegt.