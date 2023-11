Dass der Volkstrauertag angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Israel eine besondere Bedeutung bekommt, zeigten nicht nur die vergleichsweise zahlreich erschienenen Gäste, sondern auch die Ansprachen von Stadträtin Hannelore Nuß und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Beide hoben am Sonntag hervor, dass der Krieg als Mittel der Politik nach einer sehr langen Zeit der friedlichen Nebeneinanders wieder näher rücke und verbanden mit dem Gedenktag einen Appell, für Frieden und Freiheit einzustehen. „In einer Zeit, in der die Welt zunehmend beherrscht wird von Egoismus, Isolierung und Gewalt sich immer mehr ausbreitet, ist es wichtig, dass wir lernen, wieder zusammenzurücken, aufzustehen gegen Hass, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Dieser Volkstrauertag hat einen Handlungsauftrag, nämlich uns aktiv für eine friedliche Gegenwart und Zukunft einzusetzen“, führte Nuß aus. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier von Klaus Böffert und Norbert Harter, Jagdhornbläser und Mitglied der Reservistenkameradschaft Rheinfelden und Bad Säckingen, die die Ehrenwache hielt.