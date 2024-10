Volkswagen: IG Metall stellt Bedingungen für weitere Gespräche mit VW

Zugleich bekräftigte Meiswinkel die Notwendigkeit von Einsparungen. "Die Lage spitzt sich weiter zu. Die Entwicklung in der Automobilindustrie in Europa und besonders am Standort Deutschland betrachten wir mit Sorge", sagte er. "In der Konsequenz müssen wir unsere Effizienz steigern und unsere Kosten senken." Denn, so Meiswinkel: "Nur wer erfolgreich wirtschaftet, kann auch sichere Arbeitsplätze bieten."