Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) steht nun bei vier Siegen und sieben Niederlagen. Das Team kann nicht mehr auf einen der acht ersten Plätze springen, die für die K.-o-Runde qualifizieren.

Die VNL ist für die Volleyballer das letzte Turnier vor den Olympischen Spielen und diente vor allem zur Vorbereitung. Trainer Winiarski schonte in den vergangenen Wochen immer wieder wichtige Spieler. In der letzten Begegnung trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag auf den Iran. Die Olympia-Generalprobe steht am 21. Juli in Saarbrücken gegen Brasilien an.