Volleyball-Meisterschaft Berlin Volleys gewinnen erstes Finale in Friedrichshafen

Beim Dauerrivalen VfB Friedrichshafen drehten die Berliner einen 0:2-Satzrückstand und gewannen 3:2 (18:25, 20:25, 25:21, 25:19, 19:17). Zwei Matchbälle wehrte der Hauptstadtclub im Tiebreak ab und nutzte selbst seinen dritten.

Die Volleys gingen damit in der Playoff-Serie mit 1:0 in Führung und können am Sonntag in eigener Halle in Berlin nachlegen. Der Meister wird im Modus "Best of Five" ermittelt - für den Titelgewinn sind drei Siege notwendig.