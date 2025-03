Volleyball: Premiere für VC-Nachwuchs

Neben namhaften Teams wie der FT Freiburg und dem SCC Karlsruhe, die ebenfalls von Erstligisten gestellt wurden, nahm erstmals auch eine Mannschaft des VC Weil an diesem prestigeträchtigen Turnier teil. Ausgerichtet wurde das hochkarätige Event vom Erstligisten VfB Friedrichshafen, der damit seiner Führungsrolle im süddeutschen Volleyball gerecht wurde.

„Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, sie haben gegen starke Gegner gekämpft und dabei viel gelernt. Diese Erfahrung ist unbezahlbar und wird uns in Zukunft weiterbringen“, so die Trainer Julian Kümmerle und David Andris. „Der VC Weil blickt optimistisch in die Zukunft und freut sich auf weitere spannende Spiele und Turniere. Die Unterstützung der Fans und der Gemeinde ist dabei ein wichtiger Baustein für den Erfolg der jungen Talente“, heißt es seitens des Vereins abschließend. pd