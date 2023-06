Vollmondschluck in Maulburg Auch die Gäste singen fleißig mit

Aus dieser Zeit, so erzählte Heinz Benz in den Räumen von Roser Energietechnik an der Hans-Burte-Straße, habe er beste Kontakte zu Herbert „Hebby“ Roser. Und als er von dessen Initiative zu den allmonatlichen Events „Vollmond-Schluck“ in Zusammenarbeit mit dem Team von Lenis Café erfuhr, sei es ihm eine Verpflichtung gewesen, „Hebby“ zu unterstützen.

So hatte Benz extra für den Juni-Vollmondschluck die Combo „Vollmond-Musikanten“ zusammengestellt. Und diese boten beim so genannten „Ohrenschmaus und Gaumenfreuden“ ein tolles Konzert für 150 Gäste. Das Programm der „Vollmond-Musikanten“ Stefan Will (Trompete), Erik Lörracher und Rolf Hässle (beide Flügelhorn), Björn Kuder (Tenorhorn), Heinz Benz (Bariton), Andreas Schmidt (Bass) und Mario Perinetti (Schlagwerk) bildeten diverse Polkas, etwa „Ewig Schad“, Fahnerl-Polka, „Wir Musikanten“, „Böhmische Liebe“ und „Das war’s“ – alles Weisen, arrangiert oder selbst geschrieben von Benz.