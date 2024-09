Vollversammlung der Bischöfe: Bätzing: Kirchenaustritte müssen wachrütteln

Kirchenaustritte seien ein Dauerthema. "Das kann uns nicht einfach unbesorgt lassen. Ganz im Gegenteil, das muss und wachrütteln."

Diözesen spüren finanzielle Auswirkungen

Die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Beate Gilles, ergänzte, dass sich die Austritte finanziell in den Diözesen sehr deutlich niederschlügen. In vielen Haushalten müsse gespart werden. "Wir merken, dass in vielen Beratungspunkten die Frage ist, was ist sinnvoll inhaltlich, aber auch, was können wir in Zukunft gemeinsam schultern", berichtete sie.