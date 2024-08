Von Barock bis Pop: Buntes Programm an Kirchenmusik in Schopfheim

Inzlinger singen mit

Mit einem Neujahrskonzert wird am Samstag, 11. Januar, 18 Uhr, in St. Bernhard das neue Jahr mit dem Motto „Singt und spielt dem Herrn!“ begrüßt. Jochen Weiss (Trompete), Veronika Lutz (Gesang) und Mölder lassen Werke von Bach, Händel und anderen erklingen. Antonin Dvořáks Messe in D-Dur führen die katholischen Kirchenchöre Schopfheim und Inzlingen am 22. Februar ab 18 Uhr in der katholischen Kirche in Inzlingen sowie am Sonntag, 23. Februar, ab 18 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim auf.

Das „Crescendo Barock Ensemble“ gastiert am 24. Mai ab 18 Uhr in St. Bernhard. Auf dem Programm des siebenköpfigen Barock-Ensembles stehen barocke Kantaten und geistliche Werke von Bach, Telemann und deren Zeitgenossen.

Unter dem Motto „Herzenswünsche“ singt die in Schopfheim lebende Sängerin, Stimm- und Körpertherapeutin Sonja Schulz am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr in St. Bernhard deutsche und englische Popsongs. Begleitet wird sie dabei teilweise von sich selbst an der Gitarre oder ihrem Sohn Dominik am Saxofon.